Economía

Wall Street abre al alza mientras Dell salta 35% gracias al negocio de inteligencia artificial

Dell registra un aumento del 256% en sus beneficios gracias a la inteligencia artificial y sus acciones trepan más de un 30% en Wall Street

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Por AFP y Europa Press
Traders en el piso de la Bolsa de Nueva York (NYSE) frente a pantallas con información bursátil, en un contexto de récords históricos para Nasdaq y S&P 500 debido a expectativas de recortes de tasas de interés por la Reserva Federal.
Furor por la inteligencia artificial en Wall Street: Dell supera las expectativas de los analistas y su valor de mercado roza cifras récord. (ANGELA WEISS/Angela Weiss / AFP)







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