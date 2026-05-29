Wall Street abre al alza mientras Dell salta 35% gracias al negocio de inteligencia artificial

Furor por la inteligencia artificial en Wall Street: Dell supera las expectativas de los analistas y su valor de mercado roza cifras récord.

La Bolsa de Nueva York abrió al alza este viernes, en medio del entusiasmo por las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y con los inversionistas esperanzados en un acuerdo para terminar el conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, Dell Technologies obtuvo un beneficio neto de $3.438 millones entre febrero y abril del 2026, primer trimestre de su año fiscal, lo que representa un incremento del 256% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó la compañía.

Tras el anuncio, sus acciones llegaron a subir hasta un 35% en Wall Street.

Los ingresos trimestrales de la firma alcanzaron un récord de $43.842 millones, un 88% más interanual. Dentro de ese resultado destacó el crecimiento del 181% en el negocio de soluciones de infraestructura (ISG), que generó $29.009 millones.

Por su parte, la división de soluciones para clientes (CSG) reportó ingresos por $14.609 millones durante el trimestre, cifra que representa un aumento del 17%.

“Nuestro desempeño récord en el primer trimestre refleja una fuerte demanda, así como nuestro ritmo de innovación en toda la gama de PC, computación y almacenamiento”, declaró Jeff Clarke, vicepresidente y director de operaciones de Dell Technologies.

Clarke resaltó, además, que los pedidos relacionados con inteligencia artificial alcanzaron los $24.400 millones.

De cara al segundo trimestre, la empresa prevé ingresos de entre $44.000 millones y $45.000 millones, lo que implicaría un crecimiento del 49%, mientras que el beneficio diluido por acción aumentaría un 164%, hasta los $4,48.

Asimismo, la tecnológica elevó su proyección anual de ingresos a un rango de entre $165.000 millones y $169.000 millones, equivalente a un incremento interanual del 47%. Además, estimó que el beneficio diluido por acción llegaría a $17,31, un 99% más que el año previo.

Las acciones de Dell se disparan en Wall Street tras reportar ganancias récord impulsadas por la fuerte demanda de chips e inteligencia artificial

Indicadores al alza

En los primeros intercambios bursátiles de este viernes, el índice Dow Jones ganaba 0,21%, el Nasdaq avanzaba 0,16% y el amplio S&P 500 conseguía 0,18%.

Las acciones del grupo de informática Dell se dispararon más de 30% a la apertura de Wall Street, para alcanzar una cotización de 419,75 dólares por acción, lo que lleva su capitalización bursátil a cerca de 273.000 millones de dólares.

Dell presentó resultados trimestrales y previsiones muy por encima de las expectativas.