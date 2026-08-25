Economía

Volkswagen anuncia 50.000 despidos adicionales ante crisis del sector automotor

El fabricante alemán busca reducir costos ante la crisis que atraviesa y mantiene bajo revisión el futuro de varias de sus plantas en Alemania

EscucharEscuchar
Por AFP
Añadir La Nación como fuente preferida en
(FILES) This picture taken on September 30, 2015 shows a worker standing on a scaffold lift, under a giant Volkswagen logo at VolksWagen's original headquarters building, now under renovation in Wolfsburg, northern Germany. Michael Horn, president and chief executive of Volkswagen Group of America, apologized to Congress and said the company takes "full responsibility" for the emissions cheating scandal, according to testimony released on October 8, 2015. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL
El fabricante Volkswagen anunció un nuevo plan de ajuste que contempla 50.000 despidos adicionales y mantiene en duda el futuro de cuatro plantas. (JOHN MACDOUGALL)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VolkswagenDespidos VolkswagenRecorte de personalPlan de ajuste
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.