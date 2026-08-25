Volkswagen anuncia 50.000 despidos adicionales ante crisis del sector automotor

El fabricante Volkswagen anunció un nuevo plan de ajuste que contempla 50.000 despidos adicionales y mantiene en duda el futuro de cuatro plantas.

Berlín, Alemania. Volkswagen anunció 50.000 despidos adicionales como parte de un amplio plan de ajuste que atraviesa el gigante automotor. Alrededor de la mitad de estos recortes afectarán a Alemania, indicó el martes el presidente del grupo, en un intento por convencer a sus trabajaores de la necesidad de estas medidas.

Durante una asamblea de trabajadores en la sede central de Wolfsburgo, el presidente del consejo de dirección del grupo, que cuenta con diez marcas, Oliver Blume, pronunció un discurso sobre las modalidades del segundo plan de ajuste, después del de 2024, previsto ante la crisis que afecta al principal fabricante de automóviles de Europa.

“Al día de hoy, aproximadamente la mitad de la necesidad de adaptación corresponde a Alemania y la otra parte al ámbito internacional, en total en unas 170 empresas”, declaró, según citas transmitidas a la AFP.

Como otra medida, la dirección seguirá “apostando en la medida de lo posible” por las salidas voluntarias -especialmente mediante jubilaciones-, los acuerdos de rescisión de mutuo acuerdo, así como una “política restrictiva de contratación”.

“Definiremos las medidas concretas en concertación con los representantes de los trabajadores”, concluyó.

Ante la amenaza de cierres de plantas en Alemania, el objetivo es “generar perspectivas sólidas en los próximos seis a doce meses”, explicó Blume.

También reconoció que las plantas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm todavía no cuentan con perspectivas de producción viables para la década de 2030, aunque aseguró que su cierre “siempre será la solución de último recurso y la más costosa”.

Los sindicatos exigen ahora garantías sobre las inversiones prometidas, los futuros modelos y la carga de trabajo de las fábricas alemanas, y acusan a la dirección de cuestionar algunos compromisos asumidos en los acuerdos alcanzados en 2024.

“Si la dirección persiste en apostar únicamente por los recortes de empleo y las reducciones presupuestarias, nos opondremos con todas nuestras fuerzas”, advirtió Thorsten Gröger, responsable regional de IG Metall -principal sindicato-, sin descartar la posibilidad de movilizaciones, incluidas huelgas.