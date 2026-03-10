Economía

Volkswagen anuncia que recortará 50.000 empleos en Alemania de aquí a 2030. Estas son las razones

El mayor fabricante de autos de Europa recorta miles de empleos: Volkswagen acelera su plan de ajuste para enfrentar la competencia global.

EscucharEscuchar
Por AFP
Chuzo de la semana, Volkswagen escarabajo modelo 1973.
La industria automotriz europea enfrenta nuevos desafíos: Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos en Alemania mientras lidia con menores ganancias y una competencia cada vez más intensa. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VolkswagenAlemaniaRecortes en VolskwagenDespidos en Volkswagen
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.