Economía

Volaris aumentará tarifas y reducirá frecuencias por alza en precio del combustible

El conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza el precio de los combustibles, incluyendo la turbosina

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Por El Universal / México / GDA
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Para junio y la segunda mitad del año también se espera una reducción de vuelos de Volaris en algunas rutas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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