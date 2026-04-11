Economía

Volaris suspenderá vuelos dentro de Centroamérica a partir del 12 de abril por altos costos operativos

Decisión responde a costos operativos elevados que afectan el modelo de bajo costo en la región, según confirmó la aerolínea

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Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Volaris dejará de operar vuelos internos en Centroamérica a partir de este domingo 12 de abril, debido al impacto de los impuestos y la baja demanda. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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