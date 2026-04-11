Volaris suspenderá vuelos dentro de Centroamérica a partir del 12 de abril por altos costos operativos

Volaris dejará de operar vuelos internos en Centroamérica a partir de este domingo 12 de abril, debido al impacto de los impuestos y la baja demanda.

La aerolínea de bajo costo Volaris suspenderá de forma indefinida sus rutas directas dentro de Centroamérica a partir del domingo 12 de abril, como parte de un proceso de optimización de su red.

La decisión fue confirmada por Ronny Rodríguez, gerente de Volaris, al diario salvadoreño La Prensa Gráfica.

Según la compañía, los vuelos internos en la región dejarán de operar desde la próxima semana. Sin embargo, se mantendrán las rutas hacia Estados Unidos y otros destinos fuera del istmo.

La empresa explicó que el ajuste responde a un entorno con altos impuestos de salida y tasas aeroportuarias, lo que limita la viabilidad del modelo de ultra bajo costo en la región. Rodríguez indicó que la venta de boletos para estas rutas se suspendió desde el 21 de enero.

El ejecutivo detalló que estos cargos representan entre un 62% y un 70% del precio final que paga el pasajero. Esta estructura impidió que los usuarios percibieran el beneficio del modelo de bajo costo durante los diez años de operación en Centroamérica.

Los montos varían según el país. El Salvador y Guatemala registran las tasas más bajas con $39 y $32. En contraste, Costa Rica y Honduras presentan los valores más altos. El promedio regional se ubica en $48.61.

A pesar de los esfuerzos de la aerolínea por reducir tarifas, los pasajeros perciben precios elevados, insistió Rodríguez. Cerca de $110 del boleto corresponden a impuestos y tasas. Menos de $74 responden a la tarifa aérea. Esta diferencia diluye el impacto del modelo de bajo costo, agregó.

La empresa indicó que esta situación afectó la demanda. Los niveles no alcanzaron las proyecciones necesarias para consolidar las operaciones. También se redujo el impacto positivo en las economías locales.

Además, dijo que la percepción del usuario se vio afectada, pues suele atribuir el precio total a la aerolínea y no a la carga fiscal.

El gerente agregó que existen discusiones entre gobiernos y el sector privado para impulsar una política regional. El objetivo es incentivar los viajes dentro de Centroamérica y fortalecer el turismo multidestino. En un escenario tal, afirmó que la aerolínea evaluaría retomar estas rutas.

Rutas que se mantienen

Desde Costa Rica, Volaris continuará con sus rutas hacia Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Orlando, en Florida.

Desde El Salvador, la aerolínea operará vuelos hacia Washington DC, Los Ángeles, Oakland, Newark, Houston y Ciudad de México.

En Guatemala, se mantendrán las conexiones directas a Ciudad de México, Cancún y Los Ángeles.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y fue revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.