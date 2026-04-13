Vea el informe completo de Estados Unidos que enlistó las barreras de Costa Rica al comercio

El informe de la USTR menciona impuestos, normas laborales y requisitos que afectan el intercambio bilateral.

El gobierno de Estados Unidos por medio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) enlistó ocho barreras que, según la entidad, Costa Rica mantiene en las relaciones comerciales entre ambos países.

Los señalamientos pueden consultarse en el documento adjunto al final de esta nota, publicado el pasado 31 de marzo por la USTR.

El Informe de Estimación del Comercio Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior 2026 (NTE, por sus siglas en inglés), identifica obstáculos relevantes para las exportaciones y la inversión extranjera directa (IED) de Estados Unidos en 64 socios comerciales, incluido Costa Rica.

En el 2025 el gobierno de Donald Trump ya había señalado algunos de estos temas. Costa Rica indicó que los atendería.

Entre los puntos están los impuestos a las bebidas alcohólicas, las reglas para importar productos como frijoles, papas y cebollas, y las condiciones en licitaciones públicas.

También se mencionan preocupaciones sobre propiedad intelectual, normas laborales y algunos requisitos que complican la entrada de productos al mercado.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Uno de los elementos que da contexto al informe es el déficit comercial del país norteamericano en las relaciones comerciales con nuestro país.