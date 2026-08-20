Economía

Varios miembros de la Fed consideran ‘necesario’ un incremento de las tasas si la inflación no se modera

La Reserva Federal de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de volver a subir las tasas de interés si la inflación permanece elevada, según las actas de su última reunión

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Por Europa Press
El edificio Marriner S. Eccles de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2022. Se espera que la Reserva Federal anuncie hoy el primer aumento de la tasa de interés desde el inicio de la pandemia de COVID-19 al concluir su reunión de política monetaria. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
La Reserva Federal de Estados Unidos podría volver a subir las tasas de interés si la inflación no disminuye, según las actas de su última reunión. Varios miembros advirtieron que los riesgos para los precios se mantienen al alza. (SAUL LOEB/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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