Economía

Unión Europea rebaja sus previsiones de crecimiento en la eurozona ante la guerra en Medio Oriente

La economía de la eurozona crecerá apenas un 0,9% este año, mientras la inflación alcanzaría el 3%, según las nuevas proyecciones divulgadas por la Comisión Europea

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Por AFP
La Comisión Europea redujo su previsión de crecimiento para la eurozona y elevó las expectativas de inflación debido al impacto de la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento de la energía.







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