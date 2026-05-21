Petróleo cae con fuerza ante la esperanza de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El presidente estadounidense afirmó “no tener prisa” por alcanzar un acuerdo, pero el mercado solo se fijó en la esperanza de un desenlace positivo.

Washington, Estados Unidos. Los precios del petróleo cerraron con fuertes caídas este miércoles por las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con Teherán han entrado en sus “etapas finales”.

“Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables. Pero, con suerte, eso no pasará”, añadió. El presidente estadounidense afirmó “no tener prisa” por alcanzar un acuerdo, pero el mercado solo se fijó en la esperanza de un desenlace positivo, lo que reforzó la tendencia a la baja que ya se había visto al comienzo de la sesión.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, cayó un 5,63%, hasta los $105,02, tras haber bajado brevemente hasta los $103,24. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes cayó un 5,66%, hasta los $98,26.

“Si se llegara a un acuerdo, los operadores esperan que se reabra el estrecho de Ormuz, lo que permitiría que los barriles vuelvan al mercado”, señaló a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.