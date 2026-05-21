Economía

Petróleo cae con fuerza ante la esperanza de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El barril de West Texas Intermediate, para entrega en julio, cayó un 5,66%, hasta los $98,26

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Por AFP
El presidente estadounidense afirmó “no tener prisa” por alcanzar un acuerdo, pero el mercado solo se fijó en la esperanza de un desenlace positivo. (STEFANI REYNOLDS/AFP)







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