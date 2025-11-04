Economía

Unión Europea investigará interés de China en minas de níquel de Anglo American en Brasil

La UE investiga la venta de $500 millones del negocio de níquel de Anglo American en Brasil a la china MMG. Bruselas teme un impacto en el suministro de acero

EscucharEscuchar
Por AFP
La Unión Europea busca la manera de recuperar terreno cedido en el área de innovación ante Estados Unidos y China.
La UE investiga la venta de $500 millones del negocio de níquel de Anglo American en Brasil a la china MMG. Bruselas teme un impacto en el suministro de acero. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Unión EuropeaChinaAnglo AmericanBrasil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.