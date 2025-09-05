Economía

UE impone a Google multa de casi $3.500 millones pese a amenazas de Trump

Google enfrenta una multa histórica de la UE mientras Trump amenaza con represalias comerciales. Conozca todos los detalles.

Por AFP

Bruselas, Bélgica. Haciendo caso omiso de las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea impuso el viernes una multa de 2.950 millones de euros (casi $3.500 millones) a Google, lo que provocó una inmediata reacción del presidente estadounidense, que prometió represalias.








