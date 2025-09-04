Economía

Condenan a Google a pagar $425 millones por recopilación fraudulenta de datos

Un jurado federal en San Francisco condenó a Google a pagar $425,7 millones a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad al recopilar datos personales sin autorización.

Por AFP

San Francisco, Estados Unidos. Google fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar $425,7 millones en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco, informaron los medios de comunicación estadounidenses.








