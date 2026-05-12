Uber activa PIN personal para viajes en Costa Rica: así funciona la nueva herramienta

Uber activó en Costa Rica un PIN personal para viajes. La función busca mejorar la seguridad y simplificar la validación con el conductor.

Uber habilitó en Costa Rica una nueva función de seguridad que permite a los usuarios crear un PIN personal de cuatro dígitos para iniciar todos sus viajes en la plataforma. La empresa informó que esta herramienta busca agilizar la validación antes de subir al automóvil y reducir la necesidad de revisar el celular en la vía pública.

La actualización permite que cada usuario utilice siempre el mismo código. Antes, la aplicación generaba un PIN distinto para cada viaje. Según Uber, el cambio facilita el proceso cuando la persona tiene poca batería en el teléfono o prefiere mantener la atención en el entorno mientras espera el vehículo.

Manuela Bedoya, gerente de comunicaciones de seguridad de Uber, afirmó que la compañía mantiene el objetivo de desarrollar herramientas que fortalezcan la seguridad y mejoren la experiencia de uso. La vocera señaló que el nuevo PIN busca integrar la seguridad a la rutina diaria de los usuarios y agilizar el inicio de cada viaje.

La empresa explicó que el usuario tiene el control del código. La aplicación asigna un PIN aleatorio fijo. Sin embargo, también permite personalizarlo y cambiarlo en cualquier momento desde el menú de configuración.

¿Cómo cambiar el PIN personal en Uber?

Para modificar el código, Uber indicó estos pasos dentro de la aplicación:

Ingresar a Configuración

Seleccionar Verificar PIN

Elegir la opción Cambiar PIN

La plataforma también bloqueará combinaciones consideradas predecibles. Entre ellas aparecen secuencias como 1234 o números repetidos como 3333. Según la compañía, esta restricción busca mantener estándares de seguridad más altos.

Uber aseguró que esta función forma parte de las más de 40 herramientas de seguridad disponibles en la aplicación. La empresa indicó que el objetivo es que la tecnología opere de manera más natural y discreta para que el usuario se concentre en llegar a su destino.