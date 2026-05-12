Economía

Uber activa PIN personal para viajes en Costa Rica: así funciona la nueva herramienta

La plataforma permite crear un código fijo de cuatro dígitos para validar cada viaje sin depender de un PIN distinto en cada solicitud

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Por Damián Arroyo C.
Uber activó en Costa Rica un PIN personal para viajes. La función busca mejorar la seguridad y simplificar la validación con el conductor.
Uber activó en Costa Rica un PIN personal para viajes. La función busca mejorar la seguridad y simplificar la validación con el conductor. (UBER/Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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