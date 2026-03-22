Economía

Trump y Xi Jinping negocian una ‘Junta de Comercio’ para gestionar el intercambio bilateral

Washington y Pekín debaten la creación de una ‘Junta de Comercio’. Analistas advierten que el giro de Donald Trump hacia un comercio gestionado relega al mercado

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping a su llegada a la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el pasado 30 de octubre, para reunirse. Fotografía:
Washington y Pekín debaten la creación de una ‘Junta de Comercio’. Analistas advierten que el giro de Donald Trump hacia un comercio gestionado relega al mercado. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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