Economía

Trump pide renuncia del director ejecutivo de Intel

El alto ejecutivo tomó en marzo las riendas de la empresa tras la salida de Pat Gelsinger

Por AFP y Luis Enrique Brenes

El presidente Donald Trump exigió este jueves que el nuevo director del fabricante de semicondictores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renuncie “inmediatamente”, tras que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.








TrumpIntelLip Bu TanEstados Unidos
