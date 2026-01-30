Economía

Trump nomina a su candidato para ser próximo presidente de la Fed. Este es el detalle

La nominación para asumir la presidencia de la Reserva Federal (Fed) será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Se trata de un exgobernador de esta institución.

Por AFP
Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, nominado por Donald Trump como próximo presidente de la Fed.
Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, fue anunciado por el presidente Donald Trump como su nominado para asumir la presidencia de la Fed, en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)







Reserva FederalFedDonald TrumpKevin Warsh
