Trump decidirá si Nicaragua queda fuera del Cafta: expertos alertan efectos en Costa Rica

Expresidenta Laura Chinchilla apoya sanciones comerciales contra régimen de Nicaragua para ‘presionar por elecciones libres’.

Por Gustavo Ortega Campos
Mapa de Centroamérica con lupa sobre Nicaragua y un retrato del expresidente estadounidense Donald Trump, en referencia a la propuesta de suspender a Nicaragua del tratado comercial DR-Cafta por abusos a los derechos humanos.
El gobierno de Estados Unidos presentó un informe que recomienda suspender a Nicaragua del tratado de libre comercio DR-Cafta por violaciones a los derechos humanos y laborales. La medida, impulsada bajo la administración de Donald Trump, podría impactar el comercio centroamericano y las exportaciones costarricenses. (Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP)







