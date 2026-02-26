Economía

Trump confirma aranceles para paquetes y envíos de bajo valor que ingresen a Estados Unidos

Tarifa a productos valorados en menos de $800 aplica bajo nuevas reglas desde el pasado martes 24 de febrero.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Empleado escanea un paquete en aduana con lector de código de barras; en recuadro, Donald Trump anuncia medida arancelaria para envíos menores de $800 desde Costa Rica hacia Estados Unidos.
Analistas señalan que suspensión del 'de minimis' afecta a consumidores, pymes, exportadores y empresas logísticas. (Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP /Fotocomposición en Canva/Archivo y AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpMinimisCourierArancelesAranceles Trump
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.