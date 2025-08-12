Economía

Trump apoya enjuiciar al presidente de la Reserva Federal

El mandatario republicano calificó el trabajo de Powell como ‘horrible’ y ‘sumamente incompetente’ en cuando a la construcción de los edificios de la Fed

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el martes con permitir que se presente una “demanda importante” contra el presidente de la Fed Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas y por el costo de la renovación de la institución.








