Trump amenaza con aranceles adicionales a los países con leyes digitales perjudiciales para Estados Unidos

Trump declaró que los impuestos y las leyes en materia digital ‘están diseñadas para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense’

Por Europa Press
US President Donald Trump speaks during a news conference to discuss crime in Washington, DC, in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on August 11, 2025. President Donald Trump announced Monday that he was deploying National Guard troops and putting the Washington police force under federal control to tackle crime in the US capital. "This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back," Trump said at a White House press conference. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente Donald Trump amenazó con nuevos aranceles a los países que apliquen tasas o leyes digitales que 'afecten a Estados Unidos' (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







