Economía

Trump afirma que presionará a Xi Jinping para que compre soja de Estados Unidos en su próxima reunión

El presidente Donald Trump presionará a Xi Jinping para que China reanude la compra de soja estadounidense al margen de una cumbre APEC. Lea los detalles del ultimátum

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre TikTok y avanzar en negociaciones comerciales con China durante su llamada con Xi Jinping.
Trump dijo el mes pasado que se reuniría con Xi al margen de una cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre (MANDEL NGAN PEDRO PARDO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChinaSojaEstados UnidosAPEC
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.