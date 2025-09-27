Economía

México propone a China una ‘mesa de trabajo’ sobre aranceles

El plan de aumentar aranceles se conoció en medio de las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre China

EscucharEscuchar
Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto AFP.
El gigante asiático es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial y ha ganado terreno sobre todo en el sector automotriz. En la foto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoChinaComercio
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.