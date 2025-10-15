Tributación confirma reintegro de dinero a contribuyentes afectados por cobro doble en Tribu-CR

El director general de Tributación, Mario Ramos, confirmó a 'La Nación' que se reintegró el dinero a los contribuyentes que se vieron afectados por un cobro doble en sus obligaciones fiscales en Tribu-CR.

La Dirección General de Tributación confirmó que ya se reintegró el dinero a los contribuyentes afectados por un cobro doble en sus obligaciones fiscales, pagadas a través del nuevo sistema Tribu-CR, el cual fue implementado el pasado 6 de octubre.

“Todo (el dinero) se reintegró a los contribuyentes. El problema fue que las personas le dieron dos o tres clics al botón de ‘Pagar’, entonces lo que hicimos fue introducir una mejor inmediata para que, una vez que le dan un clic, que el sistema se bloquee, porque cada vez que presionaban el botón era un pago”, explicó Mario Ramos, director general de Tributación, ante consultas de La Nación.

El jerarca indicó que el error correspondió a una falla propia del proceso de implementación del sistema, dentro de la “curva de aprendizaje” inicial.

La nueva plataforma del Ministerio de Hacienda para la declaración y pago de impuestos, Tribu-CR, sustituyó al sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV); sin embargo, tras su entrada en funcionamiento, miles de usuarios reportaron problemas en la creación de cuentas, presentación de declaraciones, autorizaciones y procesamiento de pagos.

Entre las incidencias figuraron los cobros duplicados al realizar pagos de declaraciones.

Actualmente, cerca de 450.000 contribuyentes están inscritos ante el Ministerio de Hacienda.

Según confirmó Ramos, al corte del martes 14 de octubre, a las 3 p. m., la nueva plataforma registraba 172.712 usuarios y 178.995 declaraciones presentadas, de las cuales 124.194 correspondían al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, se contabilizaron 24.777 pagos, que representan una recaudación superior a los ¢24.650 millones.

