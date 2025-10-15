Economía

Tributación confirma reintegro de dinero a contribuyentes afectados por cobro doble en Tribu-CR

Mario Ramos, director general de Tributación, confirmó a ‘La Nación’ que se corrigió el error en su totalidad.

Por Arianna Villalobos Solís
Entrevista a Mario Ramos, director de Tributación directa.
El director general de Tributación, Mario Ramos, confirmó a 'La Nación' que se reintegró el dinero a los contribuyentes que se vieron afectados por un cobro doble en sus obligaciones fiscales en Tribu-CR. (Albert Marín/Entrevista a Mario Ramos, director de Tributación directa.)







