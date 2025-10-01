Tribunal modifica medida sobre comercialización de cinco especies de tiburones

La medida cautelar, emitida el 18 de setiembre, prohibe la exportación de cinco especies de tiburones.

La prohibición de la exportación de cinco especies de tiburones, establecida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, tuvo una modificación.

Mediante un nuevo escrito, el 25 de setiembre, el juez Alexander Castillo Aguilar, aclaró que la medida provisionalísima de la prohibición de la exportación de las cinco especies de tiburón girada al Estado es solo para las ventas al exterior y no aplica para la comercialización nacional.

“No existe prohibición de pesca para el consumo interno”, indica el escrito al que tuvo acceso La Nación.

La medida cautelar va dirigida al Instituto Costarricense de la Pesca (Incopesca), entidad que depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El escrito de aclaración agrega que la prohibición de las exportaciones solo incluye la pesca que se vaya a realizar posterior a la resolución. “En el entendido que el producto que fue pescado previamente sí podrá desembarcarse para el consumo nacional o exportación”, se precisa.

En la resolución se añade que para completar la descarga del producto previamente capturado, se establece un plazo razonable y máximo hasta el 15 de octubre de 2025.

La solicitud de la medida cautelar contra el Estado y las entidades fue interpuesta en 2024 a título personal por el activista ambiental y abogado, Walter Brenes Soto.

LEA MÁS: Exoneración de combustible a pescadores aumentó pese a caída en número de embarcaciones

La prohibición incluye las especies tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), tiburón zorro común o del Atlántico (Alopias vulpinus), tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus), tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos).

Las cuatro primeras especies están incluidas en la lista de especies costeras amenazadas o en peligro de extinción, publicada por el Sinac en La Gaceta N.º 93 del 17 de mayo de 2021.

Este martes, Brenes, quien se identifica como “el abogado de los tiburones”, presentó una solicitud de adición y aclaración ante el Tribunal porque no resulta claro cuál será el procedimiento a seguir en la etapa de ejecución de la sentencia para verificar que los productos exportados correspondan efectivamente a pesca realizada antes del 15 de octubre.

Reclamos del MAG y sector palangrero

El lunes, el jerarca del MAG, Víctor Carvajal, junto a Mauricio González, representante del sector de pesca por método de palangre, reclamaron por la medida cautelar mediante un vídeo publicado en el perfil de Facebook de la entidad.

González dijo que presentaron su apelación ante el Tribunal y que cumplen con las normativas nacionales e internacionales, a la vez que rechazó la pesca indebida de los tiburones.

Por otro lado, González dijo al juez que “es urgente que usted resuelva, mantengamos la paz en este país, no nos salgamos del orden social, las personas con hambre y desesperados toman a veces decisiones equivocadas y eso es lo que estamos queriendo decirle”.

Carvajal, por su parte, cuestionó la resolución del Tribunal.

“No es posible que por una medida provisionalísima sin dar audiencia a las partes, se paralice toda la actividad económica de la que dependen de manera directa 8.000 personas. La situación comienza a ser cada vez más crítica porque tenemos embarcaciones sin descargar pescado y no tenemos capacidad almacenamiento”, afirmó el funcionario.