Economía

Tribunal Fiscal confirma castigo a empresa por no probar origen de millonarios préstamos

¿Sabe cómo probar el origen de su dinero ante Hacienda? Un reciente fallo del Tribunal Fiscal revela por qué los estados financieros ya no son prueba suficiente

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Por Mario Hidalgo Matlock

El reciente fallo del Tribunal Fiscal Administrativo (TFA) en el caso de una empresa hotelera vuelve a poner en primer plano la figura del “incremento no justificado de patrimonio”, uno de los instrumentos más potentes –y polémicos– de la Hacienda costarricense.








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