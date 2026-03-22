Economía

Impuesto sobre dividendos en Costa Rica: Tributación delimita alcances de exención

¿Sabe si su sociedad debe pagar impuestos por los dividendos percibidos? Tributación aclara el requisito de “afectación patrimonial” para aplicar la exención

EscucharEscuchar
Por Mario Hidalgo

El tratamiento tributario de los dividendos percibidos por sociedades domiciliadas en Costa Rica ha cobrado especial relevancia tras las reformas introducidas por la Ley N.º 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clave FiscalMario HidalgoTributaciónimpuesto sobre la rentaimpuesto sobre las rentas de capital mobiliario

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.