Tribunal en Estados Unidos rechaza pedido de Trump de postergar demandas por aranceles

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos desestimó la solicitud de Donald Trump de postergar los procedimientos legales relacionados con la devolución del dinero recaudado por el gobierno federal en concepto de aranceles.

La Corte Suprema propinó un severo revés a la política comercial de Trump con la anulación de muchos de los aranceles impuestos por el republicano desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del año pasado.

Esta decisión abrió la puerta a que empresas iniciaran un batalla legal para que el Washington les devuelva el dinero pagado por estos impuestos a las importaciones.

La Casa Blanca solicitó el viernes un aplazamiento de hasta cuatro meses antes de que se vuelva a plantear el litigio sobre los reembolsos ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

El gobierno federal recaudó más de $130.000 millones por estas tasas en menos de un año.

La solicitud fue denegada este lunes en una orden del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.