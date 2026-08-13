Economía

Tribunal determina que Trump puede eliminar exención arancelaria a paquetes pequeños

El año pasado, Trump resolvió eliminar la exención de aranceles aplicable a paquetes valorados en $800 o menos

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Por AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Tras regresar a la Casa Blanca, en enero de 2025, el magnate republicano impuso aranceles generalizados a sus socios comerciales. (White House/White House)







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