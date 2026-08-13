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Nuevos aranceles de Donald Trump: EE. U. U. fija un impuesto de hasta 100% a drones y componentes

Donald Trump fijó aranceles de hasta el 100% a drones importados. Estas son las razones de la Casa Blanca y el impacto en el mercado global

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Por AFP
Donald Trump ha utilizado los aranceles para presionar a aliados y contrincantes económicos.
Donald Trump ha utilizado los aranceles para presionar a aliados y contrincantes económicos. (JIM WATSON/AFP)







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