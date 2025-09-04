Economía

Tras tarifazo de Trump, exportaciones brasileñas a Estados Unidos caen 18,5% en agosto

El impacto de los aranceles de la Administración Trump, se refleja con caídas en productos clave como azúcar y carne vacuna.

EscucharEscuchar
Por AFP

Sao Paulo. Afectadas por los aranceles punitivos de Donald Trump, las exportaciones de Brasil a Estados Unidos cayeron un 18,5% interanual en agosto, según cifras oficiales divulgadas este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesAranceles TrumpBrasil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.