Lula anuncia ayuda económica para empresas brasileñas afectadas por aranceles de Trump

Estados Unidos impuso tasas de hasta un 50% a muchos de los principales productos que Brasil exporta al país norteamericano

Por AFP

Río de Janeiro, Brasil. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes ayudas por unos $5.500 millones a empresas golpeadas por los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio.








