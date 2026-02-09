Tomás Soley, jerarca de Sugeval: Es crítico controlar los criptoactivos en Costa Rica

En Costa Rica, el bitcóin es la criptomoneda más usada, según una investigación realizada por economistas del Banco Central.

El superintendente general de Valores (Sugeval), Tomás Soley, afirmó que resulta crítico controlar los criptoactivos en el mercado costarricense, hacerle debida diligencia y saber cuál es el origen de los recursos que hay ahí.

“Es una recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Estamos en un año de evaluación que ya arrancó”, señaló Soley. Este organismo internacional evaluará la implementación y la eficacia de las medidas adoptadas por Costa Rica para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El jerarca explicó que actualmente existe un proyecto de ley en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que busca que quienes transan con criptoactivos se registren ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), con fines de prevención de lavado de dinero.

Soley indicó que la iniciativa cuenta con el “apoyo y sustento” de las cuatro superintendencias (Sugeval, Sugef, Supén y Sugese), así como del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), y permitiría cumplir con las recomendaciones del GAFI.

“Lo que permite es que la Sugef (...) evalúe el riesgo de legitimación de capitales por medio de esas vías. Es un proyecto que, entiendo, es prioritario ahorita dentro de la lista de proyectos a aprobar por esta Asamblea Legislativa antes de que finalice su período el 30 de abril”, añadió el funcionario en referencia al expediente No. 25.340

El superintendente recordó que el proyecto había sido aprobado en primer debate, pero fue archivado por un asunto “procedimental interno”. No obstante, indicó que la nueva iniciativa fue presentada y se le ha dado dispensa de trámite.

“Estuvimos hace 15 días en la Asamblea Legislativa en audiencia (la Sugeval), estuve con mi equipo, a efecto de pronunciarnos sobre ese proyecto de ley y estamos apoyando lo que sea posible a efecto de que se pueda aprobar. Es básico de cara a la evaluación, pero más que eso es básico para controlar, gestionar un riesgo de lavado inminente en un activo que no está bajo la supervisión de una superintendencia”, afirmó.

Las declaraciones de Soley se dieron tras la presentación Impacto de las nuevas tecnologías en el sector financiero, a cargo de Alfredo Muñoz, director del Diploma de Alta Especialización en Blockchain de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Durante su exposición, Muñoz explicó cómo la innovación tecnológica está transformando la infraestructura financiera global, a partir de tendencias como la tokenización de activos, la inteligencia artificial, la digitalización del dinero y la automatización de los servicios financieros.