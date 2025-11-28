Economía

Tipo de cambio llega a su nivel más bajo en casi dos décadas

Precio del dólar de este viernes es el más bajo desde que Costa Rica adoptó un nuevo sistema cambario, en octubre del 2006, y abandonó las minidevaluaciones.

Por Mónica Cerdas Gómez
El Financiero | Portada 20 agosto 2022
Precio del dólar cerró este viernes en su nivel más bajo desde que, en noviembre del 2006, se dejó atrás las minidevaluaciones y se adoptó un nuevo sistema cambiario. (Shutterstock)







