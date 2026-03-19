Tipo de cambio en el Monex no detiene su caída y marca un nuevo mínimo

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) no detiene su caída, y marca un nuevo mínimo histórico.

En la sesión de este jueves 19 de marzo, el promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢467,22, es decir, cayó ¢0,78 respecto a la jornada del día anterior.

Este es el nivel más bajo que se ha registrado desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007. El mínimo previo al reportado este jueves correspondía al del pasado 18 de marzo, cuando el valor del dólar en el Monex se ubicó en los ¢468,00.

Para evitar una baja de mayor magnitud, este 19 de marzo el Banco Central se vio obligado a intervenir en el Monex mediante la compra de $15,5 millones bajo la “sombrilla” de operaciones de estabilización, las cuales son realizadas por la entidad para reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio.

El pasado 4 de marzo, el ente emisor comunicó que, en caso de ser necesario, ejecutará compras adicionales de dólares para evitar que se produzcan movimientos abruptos en el tipo de cambio, que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos que lo determinan.

Adicionalmente, el Central compró $16 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB). En total, en la sesión del Monex realizada este jueves se negociaron $39,3 millones.

Pablo González, gestor Jr. de Portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores, explicó que durante este primer trimestre se esperaban presiones a la baja en el tipo de cambio, una situación usual que tiende a intensificarse en la primera quincena de marzo por el pago de impuestos y otras obligaciones.

Esto lleva a las empresas que generan dólares a vender más divisas para cumplir con dichos compromisos. No obstante, señaló que desde febrero la presión ha sido mayor a la prevista.

En ese contexto, González apuntó que los movimientos del tipo de cambio siguen explicados por factores como el mayor flujo de divisas y el acercamiento de los márgenes de tasas de interés locales e internacionales.

A criterio de Juan Bautista Monge, de la Subgerencia Financiera de Mucap, el tipo de cambio resultante parece bajo, pero no es sostenible. “El colón fuerte que vemos hoy no es necesariamente una señal de fortaleza estructural, sino más bien el reflejo de desequilibrios acumulados que, tarde o temprano, el mercado corregirá”, comentó.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:36 p. m. de este 19 de marzo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢470,93 y ¢559,23.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢484.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢387,7 y ¢466.