Economía

Tipo de cambio en el Monex no detiene su caída y marca un nuevo mínimo

Este 19 de marzo, el precio del dólar en el Monex bajó ¢0,78 respecto a la sesión del día anterior

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Por Mónica Cerdas Gómez
Portada El Financiero 13.01.24 | Tipo de cambio | Precio del dólar | Dólar en 2024 | Shutterstock.
Precio del dólar en Costa Rica sigue bajando. (Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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