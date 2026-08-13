Economía

Tipo de cambio del dólar toca nuevo mínimo por segundo día consecutivo en Monex

El precio de la divisa continúa por debajo de ¢450; BCCR intervino en el mercado para evitar una caída mayor

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Por Luis Enrique Brenes
LN
El BCCR intervino con operaciones de estabilización para corregir la volatilidad del precio durante la jornada. Es la segunda vez que lo hace esta semana. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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