Tipo de cambio del dólar toca nuevo mínimo por segundo día consecutivo en Monex

El BCCR intervino con operaciones de estabilización para corregir la volatilidad del precio durante la jornada. Es la segunda vez que lo hace esta semana.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por segundo día consecutivo durante la sesión del jueves 13 de agosto.

El precio del dólar cerró la jornada en ¢449,17, lo que representa una disminución de ¢0,34 frente al día anterior y de ¢1,77 respecto a los ¢450,94 del jueves pasado, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En lo que va de esta semana, el tipo de cambio estableció nuevos mínimos históricos en tres sesiones. Primero ocurrió el lunes, cuando llegó a ¢449,89, luego el miércoles, al caer hasta ¢449,51 y nuevamente este jueves. Antes de esta semana, el mínimo se había registrado el 17 de julio.

El valor que el tipo de cambio alcanzó este jueves su nivel más bajo en el Monex desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Este jueves se negociaron $62,73 millones en 260 transacciones en Monex. Esta semana, el mayor volumen transado se registró en la sesión de hoy, mientras que el menor correspondió al martes, con $21,94 millones.

El Banco Central intervino con operaciones de estabilización para corregir la volatilidad del precio durante la jornada, al comprar $26,53 millones para este fin. También lo hizo en la sesión del lunes, cuando adquirió $12,37 millones.

Estas participaciones del emisor son para evitar una caída más drástica en el precio del dólar. Antes de esta semana, la última ocasión en que el BCCR intervinó de esa forma en Monex había sido el pasado 17 de julio.

El BCCR también intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB) y adquirió $83,72 millones entre el lunes y jueves. La cifra fue inferior a los $94,78 millones comprados durante las mismas cuatro sesiones de la semana anterior.

Este jueves, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢451,97, que fue su valor más alto de la sesión. Posteriormente se alcanzó el mínimo de ¢447 y la última operación se concretó a ¢449,06 por divisa.

A las 4:00 p. m. de este jueves, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢442 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢456, ¢454 y ¢456, respectivamente. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢453,50 y ¢460.