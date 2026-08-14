Tipo de cambio del dólar toca nuevo mínimo por tercer día consecutivo en Monex

El tipo de cambio del dólar mantiene una tendencia a la baja en el Monex.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó en la sesión de este viernes 14 de agosto un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por tercer día consecutivo.

El precio del dólar cerró la jornada en ¢448,96, lo que representa una disminución de ¢0,21 frente al día anterior y de ¢3,07 respecto a los ¢452,03 del viernes pasado, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Esta semana, el tipo de cambio estableció nuevos mínimos históricos en cuatro sesiones. La única excepción fue la jornada del martes, cuando cerró en ¢450,17. Antes de este episodio, el último mínimo se había registrado el 17 de julio.

La cotización que el tipo de cambio alcanzó este viernes es su más baja en el Monex desde el inicio de la serie histórica del Banco Central, el 6 de diciembre de 2007. Los valores actuales son similares a los de hace poco más de dos décadas, en el periodo de minidevaluaciones.

Karol Fernández, economista Mercado de Valores, afirmó que este comportamiento a la baja sigue evidenciando la sobreoferta de divisas en el mercado cambiario, una situación que ha llevado al Banco Central a intervenir por medio de compras de estabilización.

“La volatilidad continuará siendo característica del mercado y los patrones estacionales cerca de las quincenas se mantendrían. Se debe recordar que, en promedio, las primeras quincenas suelen ser más superavitarias que las segundas”, agregó Fernández.

El Banco Central intervino en Monex con operaciones de estabilización para evitar una mayor caída en el precio del dólar, comprando un total de $52,91 millones durante las sesiones del lunes, jueves y viernes.

El ente emisor también intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $93,22 millones entre el lunes y viernes. La cifra fue menor a los $109,08 millones comprados durante las cinco sesiones de la semana anterior.

La autoridad monetaria no participó en el mercado mediante compras propias para fortalecer sus reservas. La última ocasión que el Banco Ceentral adquirió divisas con este objetivo fue a inicios de marzo.

En la sesión del viernes se negociaron $36,53 millones en 281 transacciones en Monex. El mayor volumen transado correspondió al jueves, con $62,73 millones, mientras que el menor se registró el martes, con $21,94 millones.

En las cinco sesiones de la semana se transaron $204,99 millones en el Monex, una cifra superior en $42,87 millones a la negociada durante la semana previa, cuando se movieron $162,12 millones.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢449 y luego alcanzó su valor más alto de la sesión en ¢450,97. Posteriormente, tocó un mínimo de ¢448 y la última transacción se concretó a ¢448,90 por divisa.

Entre el lunes y el jueves, último dato disponible al cierre de edición, las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $658,93 millones y vendieron $412,76 millones, lo que dejó un remanente de $246,17 millones, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central.

A las 4:25 p. m. de este viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢442 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, la venta se ubicaba en ¢456, ¢454 y ¢456. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢453,50 y ¢460.