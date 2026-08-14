Economía

Tipo de cambio del dólar toca nuevo mínimo por tercer día consecutivo en Monex

El precio de la divisa cerró por debajo de ¢449 a pesar de la intervención del BCCR en el mercado para evitar una caída mayor

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Billetes de dólares simbolizando el préstamo de $5.000 millones aprobado por la Asamblea Legislativa para títulos valores.
El tipo de cambio del dólar mantiene una tendencia a la baja en el Monex. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MonexTipo de cambioPrecio del dólarBCCR
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.