Tipo de cambio del dólar sube: así cerró esta semana

El tipo de cambio cerró la semana con un valor superior al del viernes pasado en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El tipo de cambio del dólar respecto al colón aumentó este viernes 7 de noviembre en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), en comparación con el cierre de la semana pasada.

El precio de la divisa cerró la sesión en ¢503,68, con lo cual aumentó en ¢1,23 respecto al viernes de la semana anterior. La cotización entre el 2 y el 7 de noviembre se mantuvo relativamente estable.

Durante la semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en Monex osciló entre los ¢503,02 del jueves y los ¢504,43 de la sesión del martes, su cotización más alta de los cinco días, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este viernes se negociaron $28,35 millones en 168 transacciones, un monto superior a los $25,93 millones del cierre de la semana previa. La jornada con la negociación más alta fue hoy, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue el martes, con $13,05 millones.

En las cinco sesiones semanales se negociaron $103,88 millones, cifra inferior en $36,13 millones a la del mismo lapso de la semana anterior, cuando se transaron $140,01 millones.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢502, su valor más bajo de la sesión. Luego se negoció a un valor máximo de ¢504 y la última transacción se concretó a un precio de ¢503,75 por cada divisa.

En relación con la intervención del Banco Central, esta semana el emisor no participó por medio de compras propias para alimentar sus reservas monetarias internacionales. En la semana anterior, adquirieron $16,5 millones para este fin.

No obstante, el emisor intervino en el Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), adquiriendo $62,65 millones entre lunes y viernes, cifra menor a los $62,87 millones de las cinco sesiones de la semana anterior.

Durante lunes y miércoles (último dato disponible al cierre de la nota), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $373,79 millones y vendieron $359,10 millones, lo que dejó un remanente de $14,69 millones, según los datos publicados por el Banco Central.

A las 2:30 p. m. del viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢490 o más. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional, y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢510. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre los ¢509,20 y ¢514.