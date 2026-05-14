Economía

Tipo de cambio del dólar marca nuevo mínimo histórico en Monex por segundo día consecutivo

Precio del dólar tocó un nuevo mínimo por segunda sesión consecutiva en Monex desde diciembre de 2007

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Por Luis Enrique Brenes
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El tipo de cambio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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