Tipo de cambio del dólar marca nuevo mínimo histórico en Monex por segundo día consecutivo

El tipo de cambio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón alcanzó un nuevo mínimo durante la sesión de este jueves 14 de mayo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y registró su valor más bajo de la serie histórica por segundo día consecutivo.

El precio del dólar cerró la jornada en ¢453,94, una reducción de ¢3,69 respecto al mismo día de la semana pasada, cuando se ubicó en ¢457,63, y de ¢0,55 en comparación con la sesión anterior.

Precisamente, en la jornada del miércoles 13 de mayo el tipo de cambio había alcanzado su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007; sin embargo, el cierre de este jueves volvió a marcar un nuevo mínimo.

El mínimo previo a los registrados esta semana correspondía al de la sesión del pasado 28 de abril, cuando el valor de la moneda estadounidense se situó en ¢454,92. Desde el 14 de ese mismo mes, la cotización de la divisa se mantiene por debajo de los ¢460.

Este jueves, el dólar abrió la jornada en el Monex a ¢457,93, su cotización más alta en el día. Luego se transó a un valor mínimo de ¢453. Mientras, la última transacción se concretó a un precio de ¢453,95 por cada divisa.

Durante la jornada del jueves se negociaron $30,97 millones en el Monex a través de 189 operaciones de compraventa. Esta fue la cifra más baja en lo que va de semana, a la espera del resultado de este viernes.

Por su parte, el Banco Central adquirió $17 millones para satisfacer la demanda del sector público no bancario (SPNB). Sin embargo, no participó para alimentar sus reservas ni con operaciones de estabilización.

En lo que va de semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado osciló entre los ¢455,99 del lunes y los ¢453,94 de la sesión del jueves, según datos del Banco Central.

A las 2:10 p. m. de este jueves, todas las entidades bancarias compraban el dólar en ¢448 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢461, ¢460 y ¢462. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢466 y ¢461.