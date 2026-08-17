Economía

Tipo de cambio del dólar frena seguidilla de mínimos históricos en Monex

El precio de la divisa aumentó en la sesión de este lunes 17 de agosto, pero todavía se mantiene por debajo de ¢450

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Por Luis Enrique Brenes
'El Financiero' analizó qué pasa con el tipo de cambio cuando el Banco Central ahce intervenciones por estabilización en el Monex.
El tipo de cambio alcanzó minimos históricos en cuatro de las cinco sesiones del Monex la semana pasada. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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