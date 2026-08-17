Tipo de cambio del dólar frena seguidilla de mínimos históricos en Monex

El tipo de cambio alcanzó minimos históricos en cuatro de las cinco sesiones del Monex la semana pasada.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón frenó este lunes 17 de agosto una seguidilla de tres sesiones seguidas marcando mínimos históricos en el Mercado de Monedas Exntrajeras (Monex).

El precio del dólar cerró la jornada en ¢449,01, lo que representa un incremento de ¢0,05 frente a la sesión del viernes y una reducción de ¢0,88 respecto a los ¢449,89 del lunes pasado, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La semana pasada, el tipo de cambio estableció nuevos mínimos históricos en cuatro de las cinco sesiones, tres de ellas de manera consecutiva. La única excepción fue la jornada del martes, cuando cerró en ¢450,17. Antes de esto, el último mínimo se estableció el 17 de julio.

El viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢449 y luego alcanzó su valor más bajo de la sesión, en ¢448. Posteriormente, tocó un máximo de ¢449,75 en la última transacción del mercado.

En la sesión del lunes se negociaron $32,56 millones en 285 transacciones en Monex. La cifra es inferior en $19,4 millones a los $51,96 millones transados durante el mismo día de la semana pasada.

El emisor intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $16,03 millones este lunes. La cifra fue menor a los $26,30 millones comprados el mismo día de la semana previa.

La autoridad monetaria no participó en el mercado mediante compras propias para fortalecer sus reservas. La última ocasión que el Banco Central adquirió divisas con este objetivo fue a inicios de marzo.

El Banco Central tampoco intervino en Monex con operaciones de estabilización. La semana pasada retomó estas compras, adquiriendo un total de $52,91 millones durante las sesiones del lunes, jueves y viernes.

Entre el lunes y el jueves, último dato disponible al cierre de edición, las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $658,93 millones y vendieron $412,76 millones, lo que dejó un remanente de $246,17 millones, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central.

A las 2:30 p. m. de este lunes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢443,50 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, la venta se ubicaba en ¢456, ¢454 y ¢456. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢455 y ¢460.