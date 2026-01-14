Tipo de cambio cayó ¢8 en menos de una semana

Precio del dólar en el Monex sigue con su tendencia a la baja.

El tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) cayó ¢8,26 entre la sesión de negociación del viernes 9 de enero y la de este miércoles 14.

En ese período, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex bajó de ¢498,31 a ¢490,05.

Con este descenso, el valor del dólar se acerca a su nivel más bajo en casi dos décadas.

El antecedente más reciente se remonta al viernes 5 de diciembre del 2025, cuando el tipo de cambio se ubicó en ¢488,06, una cotización similar a la observada en 2005.

Durante la sesión de este 14 de enero se negociaron $19,2 millones. En esta jornada, la autoridad monetaria no realizó compras de dólares para fortalecer sus reservas monetarias internacionales; sin embargo, sí adquirió $12,68 millones para atender requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

De acuerdo con el BCCR, en lo que va del 2026 el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex ha oscilado entre ¢490,05 y ¢498,42.

En la primera semana completa del 2026, el tipo de cambio tuvo un comportamiento relativamente estable, pues fluctuó entre ¢497,63 y ¢498,42

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:18 p. m. de este 14 de enero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢493,26 y ¢583,76.

Por su parte, el precio de compra se ubicaba entre ¢402,42 y ¢491.