Economía

Tipo de cambio cayó ¢8 en menos de una semana

El precio del dólar se mantiene por debajo de los ¢500.

Por Mónica Cerdas Gómez
D0LLA4 | Finanzas EF
Precio del dólar en el Monex sigue con su tendencia a la baja. (Shutterstock)







Mercado de Monedas ExtranjerasMonexDólarTipo de cambio
Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

