TikTok se lanza a los pódcast en video

TikTok y iHeartMedia se asocian para filmar programas de influencers.

La alianza de TikTok con iHeartMedia prevé lanzar hasta 25 nuevos programas que consolidarán el formato visual y expandirán el alcance de los creadores de contenido. (SEBASTIEN BOZON/AFP)







