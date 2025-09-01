Economía

TikTok permitirá enviar notas de voz, imágenes y videos en los mensajes directos

La red social TikTok amplía su mensajería instantánea con notas de voz de 60 segundos y la opción de compartir hasta nueve imágenes o videos

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Madrid. TikTok aumentará sus funciones de mensajería instantánea permitiendo enviar notas de voz de hasta 60 segundos, así como imágenes y videos personales, en los mensajes directos de la red social.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tik Tok
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.