Economía

¿Tiene una sociedad en Panamá? Esto es lo que cambia para las empresas costarricenses a partir de 2027

Para los grupos costarricenses, la oportunidad está en anticiparse: diagnosticar su situación actual, identificar brechas de sustancia y tomar decisiones informadas

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Por Fabio Salas
Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica, con traje azul y corbata verde, en un retrato corporativo.
Fabio Salas es socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica. (Deloitte Costa Rica/Cortesía Deloitte)







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