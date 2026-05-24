Economía

Fletes internacionales: Nuevo criterio impositivo genera incertidumbre

Un nuevo pronunciamiento de Tributación se refiere al cobro impositivo de los fletes contratados en el exterior. Conozca los escenarios y por qué genera dudas legales

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Por Mario Hidalgo M.

La Dirección General de Tributación (DGT) emitió el criterio MH-DGT-CONS-119-119-001-2026, el 28 de abril anterior, sobre el tratamiento del transporte internacional de carga para efectos del impuesto sobre las remesas al exterior (IRE), del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y de la factura electrónica de compra.








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Clave fiscalMario HidalgoTributación

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