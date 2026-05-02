Economía

¿Tiene tiquetes con Spirit Airlines? Esto debe saber sobre reembolsos y pasos a seguir

Consulte la guía de Spirit Airlines sobre reembolsos, puntos Free Spirit y qué hacer con sus tiquetes, tras la cancelación masiva de vuelos de este sábado

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Por Arianna Villalobos Solís
El mostrador de Spirit Airlines en el aeropuerto metropolitano de Detroit permanece cerrado tras el cese de operaciones de la aerolínea durante la noche. Spirit Aviation Holdings Inc. anunció que canceló todos los vuelos programados e inició el proceso de cierre de sus operaciones luego de no lograr financiamiento por parte de la administración de Donald Trump.
El mostrador de Spirit Airlines en el aeropuerto metropolitano de Detroit, en Estados Unidos, permaneció cerrado tras el cese de operaciones de la aerolínea. (AFP/Getty Images via AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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