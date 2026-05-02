¿Tiene tiquetes con Spirit Airlines? Esto debe saber sobre reembolsos y pasos a seguir

El mostrador de Spirit Airlines en el aeropuerto metropolitano de Detroit, en Estados Unidos, permaneció cerrado tras el cese de operaciones de la aerolínea.

El cierre definitivo de operaciones de Spirit Airlines dejó a miles de pasajeros con vuelos cancelados y dudas sobre la devolución de su dinero. Para quienes tienen tiquetes o ya utilizaron el trayecto de ida, la aerolínea habilitó una sección de preguntas frecuentes con el fin de detallar el proceso de reembolso y los pasos a seguir.

La suspensión fue anunciada la mañana de este sábado y, según la compañía, respondió a varios intentos fallidos por reestructurar el negocio y concretar operaciones que fortalecieran su situación financiera y aseguraran su continuidad.

No obstante, el reciente aumento en los precios del petróleo, vinculado al conflicto en Oriente Medio, deterioró de forma significativa sus perspectivas.

—¿Qué debo hacer si tengo un vuelo programado? Copiado!

Spirit Airlines informó de que todos sus vuelos fueron cancelados con efecto inmediato. La aerolínea indicó que no podrá reprogramar itinerarios con otras compañías, pero aseguró que procesará automáticamente los reembolsos de los tiquetes adquiridos directamente con tarjeta de crédito o débito, los cuales se acreditarán al método de pago original.

Añadió que los pasajeros que realizaron la compra mediante agencias de viajes deberán gestionar la devolución con esos intermediarios.

En cuanto a los boletos adquiridos con otros mecanismos —como vales, créditos o puntos Free Spirit—, la compensación se definirá en una etapa posterior dentro del proceso de quiebra.

—¿Puede Spirit ayudarme a reprogramar mi vuelo con otra aerolínea? Copiado!

Spirit Airlines confirmó que no podrá asistir a los pasajeros en la reprogramación de sus vuelos con otras aerolíneas.

—¿Recibiré un reembolso por mi vuelo cancelado? Copiado!

Spirit Airlines indicó que procesará automáticamente los reembolsos de los vuelos adquiridos directamente con tarjeta de crédito o débito, los cuales se acreditarán al medio de pago original.

La aerolínea agregó que quienes realizaron la compra mediante agencias de viajes deberán gestionar la devolución con esos intermediarios. En el caso de los boletos pagados con otros mecanismos —como vales, créditos o puntos Free Spirit—, la compensación se definirá en una etapa posterior dentro del proceso judicial de quiebra.

—¿Me reembolsará Spirit los costos adicionales, como estancias de hotel de emergencia o vuelos de reemplazo? Copiado!

Spirit explicó que no puede reembolsar a los usuarios los gastos de viaje incidentales asociados con vuelos cancelados. Además, señaló que quienes hayan adquirido un seguro de viaje deben consultar con su proveedor correspondiente para verificar si estos gastos pueden estar cubiertos por su plan.

—Acabo de llegar al aeropuerto para mi vuelo de Spirit, ¿qué debo hacer ahora? Copiado!

Todos los servicios de Spirit han sido cancelados con efecto inmediato, por lo que la aerolínea señaló que no puede proporcionar el servicio. En ese sentido, pidió a los usuarios procurar reprogramar su viaje con otra empresa.

—¿Qué sucede con mi saldo de puntos Free Spirit/millas? ¿Hay una fecha límite para usar mis puntos Free Spirit antes de que expiren? Copiado!

Dado el cese inmediato de operaciones de Spirit, la aerolínea explicó que los puntos Free Spirit ya no son redimibles y no hay vuelos disponibles para comprar.

Los planes para el programa de fidelidad se determinarán en una fecha posterior a través del proceso judicial de quiebra.

—¿Puedo transferir mis puntos a otra aerolínea o programa de fidelidad? Copiado!

Spirit detalló que los puntos Free Spirit no se pueden transferir a otra aerolínea ni a otro programa de fidelidad.

—Si tengo un vale de Spirit sin usar, ¿puedo recibir un reembolso en efectivo? Copiado!

La aerolínea explicó que no puede ofrecer reembolsos en efectivo por vales no utilizados.

—¿Cómo puedo consultar el estado de mi equipaje facturado perdido? Copiado!

Puede consultar el estado de su equipaje perdido en este enlace.

—¿Cómo puedo consultar el estado de objetos perdidos? Copiado!

Puede consultar el estado de los objetos perdidos en este enlace.