¿Tenía vuelo con Spirit? Avianca anuncia plan de traslado para viajeros afectados por cierre de aerolínea

La aerolínea Avianca ofreció la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea. Aplicarán restricciones y la medida está sujeta a disponibilidad.

Ante el cierre de operaciones de Spirit Airlines, la aerolínea Avianca ofreció trasladar a los pasajeros afectados a través de su red de rutas, sin cobro, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de sus viajes.

“Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios. En ese sentido, Avianca ofrece la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea ”, informó en un comunicado en redes sociales.

Allí, precisó que la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea aplica para quienes ya realizaron el trayecto de ida y cuentan con un tiquete de regreso con Spirit Airlines hacia su destino original.

Al mismo tiempo, aclaró que esta alternativa está sujeta a disponibilidad y a las condiciones del plan de protección.

Además, sí dejó claro que los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, así como cualquier otro cobro obligatorio, según lo dispuesto por las autoridades.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Según explicó Avianca, los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, para ser reubicados en sus servicios, de acuerdo con la disponibilidad y por orden de llegada.

La compañía precisó que esta alternativa aplica únicamente para quienes cuenten con tiquetes emitidos y sujetos a verificación, con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026.

Asimismo, indicó que la medida busca contribuir a la estabilidad del sector, aunque instó a las autoridades competentes a ejercer controles preventivos que eviten que aerolíneas con dificultades financieras continúen operando, al considerar que esto afecta la confianza de los pasajeros.

Quienes requieran utilizar este servicio deben consultar el sitio oficial de la aerolínea para conocer los términos y condiciones.

Spirit Airlines operaba en Costa Rica con un vuelo entre Fort Lauderdale y San José tres veces por semana —los lunes, jueves y domingos—, además de una conexión diaria entre Orlando y San José, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) al 13 de abril pasado.