Economía

¿Tenía vuelo con Spirit? Avianca anuncia plan de traslado para viajeros afectados por cierre de aerolínea

Conozca las fechas, los costos y cómo solicitar el traslado hacia su destino

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Por Arianna Villalobos Solís
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
La aerolínea Avianca ofreció la opción de retorno sin cobro de tarifa aérea. Aplicarán restricciones y la medida está sujeta a disponibilidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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