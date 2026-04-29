Economía

Taylor Swift recurre a la ley para frenar uso de su imagen con IA

Taylor Swift busca registrar su voz e imagen como marca para combatir la IA generativa. Expertos de Check Point advierten que la ley es lenta frente a los ‘deepfakes’

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Por Europa Press
La cantante estadounidense Taylor Swift actúa en el escenario durante la gira "The Eras Tour" en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, Florida, el 18 de octubre de 2024.
La artista presentó tres solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar su voz e imagen como marca comercial. (CHANDAN KHANNA/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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