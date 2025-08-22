Suspensión de visas para camioneros extranjeros en EE. UU.: ¿Afectará a Costa Rica? Transportistas responden

El gobierno de Estados Unidos decidió suspender de manera inmediata la expedición de permisos de trabajo a camioneros extranjeros. El efecto de la medida para Costa Rica fue explicado por la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac).

La medida fue anunciada la tarde de este jueves por Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, a través de su cuenta en la red social X.

“A partir de ahora pausaremos toda emisión de visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”, indicó Rubio.

Al respecto, Francisco Quirós, vicepresidente ejecutivo de Canatrac, explicó que a Costa Rica no se traen mercancías por vía terrestre desde Estados Unidos debido a que no hay un acuerdo de circulación de equipos de carga entre ambos países.

Quirós añadió que no se tiene conocimiento de envíos de carga terrestre hacia Estados Unidos, en vista de que los equipos con placa costarricense no pueden ingresar a México, porque tampoco hay un acuerdo de circulación de equipos de Centroamérica con el país azteca.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica. Al primer semestre de 2025 se dirigió hacia este país el 48% del total de las exportaciones estimadas en $10.939,7 millones, de acuerdo a datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Canatrac no dispone de datos sobre transportistas costarricenses laborando en Estados Unidos, indicó Quirós.

La Nación solicitó sus comentarios sobre la medida a la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex), la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) y al Ministerio de Comercio Exterior (Comex). Se está a la espera de respuesta.