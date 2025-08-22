Economía

Suspensión de visas para camioneros extranjeros en EE. UU.: ¿Afectará a Costa Rica? Transportistas responden

Anuncio del Secretario de Estado, Marco Rubio, levantó interrogantes en Costa Rica. Miembro del sector de carga aclara sobre el efecto.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos

El gobierno de Estados Unidos decidió suspender de manera inmediata la expedición de permisos de trabajo a camioneros extranjeros. El efecto de la medida para Costa Rica fue explicado por la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CamionesTransporte de CargaEstados UnidosMarco Rubio
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.