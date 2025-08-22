EE. UU. paraliza la expedición de permisos de trabajo para camioneros extranjeros

Madrid. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, paralizó este jueves la expedición de permisos de trabajo para camioneros comerciales extranjeros, alegando que suponen un “peligro” para la vida de los estadounidenses.
