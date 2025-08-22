Economía

EE. UU. paraliza la expedición de permisos de trabajo para camioneros extranjeros

‘Ponen en peligro la vida de los estadounidenses’, dijo Marco Rubio al anunciar el freno inmediato a los visados para choferes de camiones comerciales.

Por Europa Press

Madrid. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, paralizó este jueves la expedición de permisos de trabajo para camioneros comerciales extranjeros, alegando que suponen un “peligro” para la vida de los estadounidenses.








