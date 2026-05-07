Economía

Sugeval ordena suspender negociación de títulos de Fifco tras demanda por aval de Coprocom a venta de negocios a Heineken

La suspensión entrará a regir a partir de este 7 de mayo y se mantendrá hasta el próximo 11 de mayo

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Por Mónica Cerdas Gómez
Imágenes del 2024 de Fifco, planta productora, almacén y cervezas.
Fifco obtuvo autorización en Costa Rica para vender negocios a Heineken en noviembre de 2025. (Cortesía Fifco/Cortesía Fifco)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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