Sugeval ordena suspender negociación de títulos de Fifco tras demanda por aval de Coprocom a venta de negocios a Heineken

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) ordenó, este jueves 7 de mayo, suspender la negociación de compra y venta de los valores emitidos por Florida Ice And Farm Company (Fifco) en el mercado secundario, así como su colocación en el mercado primario.

“Dicha suspensión entrará a regir a partir del 7 de mayo del 2026 y se mantendrá hasta el 11 de mayo del 2026, de modo que la cotización y negociación se reanudará el día 12 de mayo del 2026”, indicó la Sugeval a través de un comunicado de hecho relevante.

La decisión se toma un día después de que se difundieran noticias en relación con una demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, respecto de la autorización otorgada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), el pasado 19 de noviembre, para vender el 75% de la operación de Distribuidora La Florida a Heineken, empresa neerlandesa que ya tenía un 25% de participación.

“Al momento de emisión de este Comunicado, no se cuenta en el mercado de valores con información proveniente de fuentes oficiales, ya sea de parte de las autoridades de competencia o del propio emisor, sobre el estado de la demanda que fue señalada en medios de comunicación, la confirmación de si el emisor es o no una de las partes accionadas, ni sobre posibles afectaciones, si las hay, a la transacción que motivó el trámite ante Coprocom que se pueden derivar de las acciones judiciales que han transcendido”, agrega el documento.

La situación que acontece, según la Sugeval, puede generar un ambiente de incertidumbre sobre las decisiones de los inversionistas. Por ello, la suspensión se ordenó como una medida preventiva y de protección al inversionista.

El pasado 22 de abril, el Tribunal Contencioso inició el proceso de conocimiento del caso contra el Estado, Coprocom y Distribuidora La Florida que se lleva bajo el expediente 26-001347-1027-CA-5, según la resolución de la cual tiene copia La Nación.